Zé Roberto convoca seleção para disputa do Grand Prix

Sem grandes surpresas, o técnico José Roberto Guimarães convocou nesta segunda-feira a seleção brasileira feminina de vôlei para a disputa do Grand Prix, que acontecerá entre os dias 6 e 29 de agosto. O grupo de 16 jogadoras começa a treinar já na próxima segunda, no centro de treinamento em Saquarema (RJ).

A maior novidade na lista é a volta de Jaqueline, o que já era esperado - ficou de fora da seleção no ano passado por motivos pessoais. Ela é uma das sete convocadas do Osasco, time que conquistou o título da Superliga e foi quem mais cedeu jogadoras para defender o Brasil no Grand Prix.

Além de Jaqueline, o Osasco teve Ana Tiemi, Adenízia, Thaisa, Natália, Sassá e Camila Brait entre as convocadas por Zé Roberto. Enquanto isso, o Unilever, que foi vice-campeão na Superliga, conta com cinco jogadoras na seleção brasileira: Dani Lins, Carol Gattaz, Fabiana, Joycinha e Fabi.

Maior campeão da história do Grand Prix, com oito títulos (94, 96, 98, 2004, 2005, 2006, 2008 e 2009), o Brasil quer manter a hegemonia na competição, mas Zé Roberto não esconde que a prioridade nesta temporada é o Campeonato Mundial, que será entre 29 de outubro e 14 de novembro, no Japão.

Na preparação para o Grand Prix, duas séries de amistosos já estão marcadas, ambas no Brasil: contra Japão, em junho, e Alemanha, em julho. Na competição, os adversários brasileiros na fase de classificação serão Taiwan, Japão, Itália, Holanda, China, República Dominicana, Porto Rico e Polônia.

Confira as jogadoras convocadas:

Levantadoras

Ana Tiemi (Osasco)

Dani Lins (Unilever)

Fabíola (Pinheiros)

Centrais

Adenízia (Osasco)

Carol Gattaz (Unilever)

Fabiana (Unilever)

Thaisa (Osasco)

Ponteiras

Jaqueline (Osasco)

Mari (São Caetano)

Paula Pequeno (Zarechie Odintsovo - Rússia)

Sassá (Osasco)

Opostas

Joycinha (Unilever)

Natália (Osasco)

Sheilla (São Caetano)

Líberos

Camila Brait (Osasco)

Fabi (Unilever)