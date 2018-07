Zé Roberto critica atuação da arbitragem no tie-break O técnico José Roberto Guimarães criticou a arbitragem do sul-coreano Kim Kun-Tae na derrota para a Rússia, por 3 sets a 2, na decisão do Mundial de vôlei, neste domingo, em Tóquio. Para o treinador, a atuação do juiz de cadeira no tie-break foi determinante para o resultado do jogo decisivo.