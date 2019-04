Zé Roberto define 1ª lista de convocadas do ano para seleção brasileira de vôlei

A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) anunciou nesta quinta-feira os nomes das primeiras jogadoras convocadas pelo técnico José Roberto Guimarães para a seleção brasileira. A listagem visa a disputa da Liga das Nações, do Campeonato Sul-Americano, do Pré-Olímpico para os Jogos de Tóquio-2020 e para a Copa do Mundo, competições que ocorrerão ao longo desta temporada.

Nesta primeira convocação foram incluídas as levantadoras Dani Lins, Roberta e Juma, a oposta Tandara, as ponteiras Amanda, Drussyla e Gabi Cândido, as centrais Bia, Milka e Lara e as líberos Camila Brait, Natinha e Tássia. Brait, no entanto, pode não aceitar a convocação por problemas pessoais.

A CBV confirmou que a apresentação deste primeiro grupo de atletas chamadas está marcada para a próxima segunda-feira, em Saquarema (RJ), onde fica o Centro de Desenvolvimento de Vôlei (CDV) da entidade.

Além destas convocadas anunciadas nesta quinta-feira, foram convidadas para participar deste próximo período de treinamentos do time nacional a oposta Lorenne, do Osasco-Audax, e as ponteiras Julia Bergmann (Hinode Barueri) e Tainara Santos, atualmente sem clube.

Confira a lista de jogadoras convocadas:

Levantadoras:

Dani Lins (Hinode Barueri)

Roberta Ratzke (Sesc-RJ)

Juma Silva (Hinode Barueri)

Opostas:

Tandara Caixeta (Guangdong Evergrande)

Centrais:

Ana Beatriz Silva (Bia) (Sesc-RJ)

Milka Medeiros (Hinode Barueri)

Lara Nobre (Fluminense)

Ponteiras:

Drussyla Costa (Sesc-RJ)

Amanda Francisco (Hinode Barueri)

Gabriela Cândido (Sesi Vôlei Bauru)

Líberos:

Camila Brait (Osasco-Audax)

Natália Pereira Araújo (Natinha) (Hinode Barueri)

Tássia Silva (Sesi Vôlei Bauru)