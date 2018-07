Zé Roberto destaca evolução da seleção contra China

"O time jogou solto. Estou feliz com o voleibol que apresentamos. A equipe foi muito obediente taticamente e apresentou um espírito que queremos ver no Brasil. Agora temos que manter esse ritmo e crescer ainda mais nas próximas partidas", declarou.

Com o resultado, o Brasil chegou aos quatro pontos, na terceira colocação da competição, ultrapassando a própria China e a dois pontos da líder Turquia. A seleção volta à quadra na madrugada desta quinta para sexta, às 2 horas (de Brasília), para enfrentar Cuba, e as jogadoras querem seguir com esta evolução.

"Jogamos com alegria e mostramos o nosso voleibol. Ainda temos que evoluir, mas foi uma boa vitória. A China é uma equipe difícil de enfrentar com muitas variações de jogadas, mas jogamos bem taticamente", declarou a ponteira Paula Pequeno, um dos destaques da partida desta quinta, com 11 pontos marcados.