Zé Roberto destaca evolução de gêmeas da seleção

NAGOYA - Novatas na seleção brasileira feminina de vôlei, as gêmeas Monique e Michelle vivem um momento especial na carreira. Logo na primeira convocação de ambas, elas já participam de uma campanha de sucesso da equipe, que está na fase final do Grand Prix. Para o técnico José Roberto Guimarães, nada mais natural para duas jogadoras que têm evoluído tanto recentemente.

"A evolução delas é nítida. Elas estão se sentindo mais à vontade no grupo. É tudo muito novo, mas já vejo um comportamento diferente do primeiro campeonato. Elas estão treinando bem e conhecendo esse mundo internacional mais de perto. Isso está sendo muito bom para elas e as duas estão aproveitando bastante as oportunidades que estão tendo", disse.

As gêmeas comentaram a surpresa ao saberem da convocação para o Grand Prix. "Sempre tive esse sonho de jogar pela seleção principal. Recebi a notícia quando estava na última semana de preparação para o meu casamento", lembrou Monique. "Meus amigos começaram a me ligar. Foi uma surpresa e tanto. Sempre foi um sonho. Eu estava ajudando minha irmã com os preparativos do casamento", comentou Michelle.

Com as duas, a seleção brasileira inicia na próxima quarta-feira a fase decisiva do Grand Prix, diante dos Estados Unidos, em Sapporo. A equipe ainda pegará China, Itália, Sérvia e Japão antes do fim da competição, marcado para o dia 1.º de setembro. Quem tiver mais pontos entre os cinco times será o campeão.