Zé Roberto destaca importância de amistosos contra Polônia antes do Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei volta às quadras nesta terça-feira. Depois do título do Torneio de Montreux, na Suíça, no início deste mês, a equipe comandada pelo técnico José Roberto Guimarães enfrenta a Polônia, às 20h30, no ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, no primeiro de dois amistosos entre os países nesta semana.

O jogo será preparatório para a disputa do Grand Prix, que será realizado de 7 de julho a 6 de agosto em diversas sedes. O Brasil é o atual campeão e lutará pelo 12.º título. Na quinta-feira, o segundo amistoso contra as polonesas será no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 21h30.

A equipe brasileira para os amistosos será composta pelas levantadoras Roberta, Naiane e Macris; as opostas Tandara, Monique, Fernanda Tomé e Edinara; as ponteiras Natália, Rosamaria, Drussyla e Amanda; as centrais Carol, Adenízia, Bia e Mara; e as líberos Suelen e Gabi.

José Roberto Guimarães falou da importância dos amistosos contra a Polônia na preparação das brasileiras para o Grand Prix. "Enfrentamos as polonesas no Torneio de Montreux e elas têm um time jovem, mas de qualidade. Em relação a Rússia e a Bulgária, a Polônia é uma equipe que joga com mais velocidade e tem jogadoras habilidosas. Acredito que será um bom teste para o Grand Prix. Esses amistosos servirão como feedback para sabermos o que precisamos melhorar até a nossa estreia no Grand Prix", disse.

Um dos destaques do Brasil na conquista em Montreux, a ponteira Rosamaria destacou o fato do Brasil duelar contra uma equipe de escola diferente antes da estreia no Grand Prix. "Aprender a jogar com equipes de estilos diferentes do nosso como a Polônia é muito importante. Vamos tentar aproveitar ao máximo esses dois amistosos para chegarmos bem preparadas no Grand Prix. É mais uma oportunidade de evoluirmos como equipe", explicou.

A primeira etapa do Grand Prix será disputada de 7 a 9 de julho, em Ancara, na Turquia, e o Brasil terá como adversários a Bélgica, a Sérvia e a Turquia. A estreia das brasileiras será contra as belgas, no dia 7, às 13h30 (de Brasília).