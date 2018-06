Zé Roberto destaca reação da seleção feminina de vôlei na vitória sobre a Rússia

O técnico José Roberto Guimarães comemorou o poder de reação que a seleção brasileira feminina de vôlei apresentou na vitória de virada sobre a Rússia nesta quinta-feira, por 3 sets a 2 (15/25, 25/21, 25/20, 19/25 e 17/15), em Jiangmen, na China. O jogo fechou a participação da equipe na quarta semana da Liga das Nações.

"Tivemos alguns altos e baixos dentro da partida, a Rússia sacou muito bem e nos colocou em pressão. Mas estou feliz pela superação da nossa equipe, após perder o primeiro set, crescer no segundo e terceiro, mas principalmente pela recuperação no quinto set. Me chamou a atenção pelo que elas realizaram no momento mais complicado da partida. Sabemos que ainda teremos muita coisa pela frente", disse.

A seleção brasileira pode ainda nesta quinta-feira confirmar vaga na fase final da Liga das Nações sem entrar em quadra. Para isso precisa torcer por uma vitória da República Dominicana sobre a Itália - o duelo está marcado para as 11h30 (de Brasília). Se isso não acontecer, o time de Zé Roberto precisará apenas vencer mais um dos próximos confrontos para avançar.

Na classificação geral, as brasileiras aparecem em segundo lugar, com 28 pontos (10 vitórias e duas derrotas). Os Estados Unidos lideram a competição, com 31 pontos (10 resultados positivos e um negativo) e ainda nesta quinta duelam com a China. A Sérvia, que aparece em terceiro lugar, com 27 pontos, enfrentará a Holanda nesta quinta-feira e pode passar as brasileiras na classificação geral.

O Brasil embarca ainda nesta quinta-feira para Eboli, na Itália, onde disputará a quinta semana da Liga das Nações. O time nacional fará o primeiro jogo na próxima terça-feira, contra a Bélgica. Na sequência encara Itália e depois a Tailândia.

Principal pontuadora na vitória sobre a Rússia com 30 acertos, a oposto Tandara já vê a seleção brasileira dentro da fase decisiva e acredita que a última semana da primeira fase servirá para embalar a equipe.

"Foi uma vitória importante, talvez pudesse ter sido um pouco mais fácil. Com mais agressividade no saque desde o início e um pouco mais de atenção, talvez fosse diferente. Mas nada melhor do que encerrar esta etapa com uma vitória. Agora teremos outra semana importantíssima, precisamos chegar bem e conseguir pontos em busca da fase final, embaladas", disse Tandara.