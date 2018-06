Zé Roberto destaca reação do Brasil após 'set irreconhecível' contra a Holanda

A seleção brasileira feminina de vôlei ampliou sua sequência de invencibilidade na Liga das Nações ao derrotar a Holanda por 3 sets a 1 nesta quinta-feira, com parciais de 25/23, 26/24, 13/25 e 25/22. O técnico José Roberto Guimarães ficou satisfeito com o triunfo na casa das adversárias, na cidade de Apeldoorn, mas admitiu o susto com o terceiro set, facilmente vencido pelas holandesas.

"Passamos por dificuldades desde o início do jogo. Todos os sets que vencemos foram muito parelhos e próximos. Nosso terceiro set foi irreconhecível e o importante foi a volta que tivemos no quarto set com agressividade no saque e uma boa relação entre o bloqueio e a defesa. Foi uma vitória importante para na nossa trajetória na Liga das Nações", declarou.

O triunfo desta quinta foi o oitavo consecutivo do Brasil em nove duelos na Liga das Nações. Além disso, levou a seleção a concluir o Grupo 9 com três vitórias nos três duelos disputados, pois antes de passar pela anfitriã Holanda, havia derrotado Coreia do Sul e Polônia.

"Essa semana na Holanda foi decisiva para o nosso grupo. Conseguimos três resultados positivos importantes que serão fundamentais na nossa campanha. Hoje, enfrentamos a Holanda que contou com o apoio de um ginásio lotado e alcançamos a vitória. No terceiro set, deixamos cair um pouco nosso ritmo, mas nos recuperamos no quarto. O grupo está de parabéns por essa semana", apontou Tandara.

Com os resultados nas duas primeiras semanas de disputa, a seleção soma 24 pontos em 27 possíveis na competição, em segundo lugar na classificação geral, atrás apenas dos Estados Unidos, com 25. Agora, o Brasil seguirá para Jiangmen, na China, onde atuará pela quarta semana diante das anfitriãs chinesas em 5 de junho, os Estados Unidos no dia 6 e a Rússia no dia 7.

"Sabíamos da importância desse jogo. Agora, vamos para a China e enfrentaremos três seleções fortes e de tradição. Foi bom jogarmos com a Holanda, que sacou muito bem. Conseguimos superar algumas dificuldades na partida e saímos daqui felizes com mais três pontos", comentou Carol.