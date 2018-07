Zé Roberto diz que dominicanas não têm nada a perder

O Brasil vai entrar em quadra nesta sexta-feira, pela última rodada da terceira fase do Mundial Feminino de Vôlei, já classificado para as semifinais. Derrotada pela China nesta quinta, a República Dominicana precisa vencer para também avançar, mas deve jogar sem responsabilidades. Afinal, foi mais longe do que o esperado. É essa a análise que o time brasileiro faz da partida contra as centro-americanas.

"A República Dominicana é um adversário que está em estado de graça e conseguiu um resultado expressivo na história do voleibol dominicano. O Marquinhos (técnico da República Dominicana) fez um grande trabalho e o discurso deles é de não ter mais nada a perder. Eles podem jogar de igual para igual contra qualquer time e vão arriscar. Além disso, é uma equipe que conhece muito bem a nossa", analisou José Roberto Guimarães.

As jogadoras do Brasil sabem que precisam prestar atenção principalmente com a capitã Bethânia De La Cruz, principal nome da equipe dominicana. "Será um jogo difícil. As dominicanas estão motivas e sem responsabilidade. A Bethânia De La Cruz está fazendo um grande campeonato. Ela é uma excelente jogadora, que ataca muito alto. Vamos ter que entrar em quadra focadas no nosso jogo para buscar mais uma vitória", diz Fabiana, elogiando a ponteira do time rival.

A avaliação é a mesma que faz a oposto Sheilla. "A República Dominicana tem um estilo de jogo parecido com Cuba. O contra-ataque delas é muito forte e a Bethânia faz a diferença no time caribenho. Elas estão fazendo um grande Mundial e perderam apenas dois jogos em toda a competição."