Zé Roberto diz que tempo extra de treino pode ajudar Brasil contra a Itália

"Teremos jogos importantes nessa semana que servirão de preparação para os Jogos Olímpicos. Felizmente na Turquia conseguimos treinar mais do que em Macau onde enfrentamos 36 horas de viagem e um fuso de 11 horas. Aqui estamos tendo mais tempo para melhorar os fundamentos e acredito que isso será bastante positivo", afirmou o técnico José Roberto Guimarães.

Com quatro vitórias em seis jogos, o Brasil precisa de pelo menos mais um triunfo para passar ao hexagonal final. Em Ancara, a seleção encara a Itália na sexta, a Bélgica no sábado e a Turquia no domingo.

"Acredito que essa semana vamos jogar com um time diferente da Itália que enfrentamos no Rio. Elas têm uma equipe jovem, mas também contam com atletas experientes. Estamos trabalhando forte para evoluirmos e espero que possamos fazer boas apresentações", comenta Fê Garay.