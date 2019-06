Zé Roberto elogia atuações e vê seleção feminina em evolução na Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei encerrou a terceira semana da Liga das Nações com um saldo positivo. Em Lincoln, nos Estados Unidos, foram duas vitórias - contra a Coreia do Sul e as anfitriãs, esta na noite de quinta-feira - e uma derrota - para a Alemanha -, o que deixaram o Brasil na sexta colocação na tabela de classificação da competição. No geral, são seis triunfos em nove partidas até agora.

Na classificação geral, o Brasil aparece com 19 pontos. A Turquia está na liderança com 24, seguida pela Itália, com 22, os Estados Unidos, com 21, a China, com 20, e a Polônia também com 20, mas com um saldo de sets pior que as chinesas. A fase final que reunirá as chinesas, que receberão o evento, e as cinco seleções mais bem classificadas ao final da fase classificatória será disputada em Nanquim, entre os dias 3 e 7 de julho.

Depois da vitória por 3 sets a 1 sobre os Estados Unidos, o técnico José Roberto Guimarães afirmou que o Brasil está em evolução na Liga das Nações. "Sabíamos que seria uma partida difícil. O ginásio estava lotado e a expectativa para esse duelo era muito grande. Sacamos melhor e com mais pressão. O nosso bloqueio melhorou e os contra-ataques foram eficientes. Foi um grande desafio pela situação que nos encontramos na tabela. Vejo o time melhorando a cada jogo e isso é positivo", afirmou.

O treinador brasileiro fez questão de elogiar a atuação da ponteira Gabi, maior pontuadora do confronto com 26 pontos (24 de ataque, um de saque e um de bloqueio). "A Gabi teve uma atuação impressionante e foi decisiva. Ela liderou o time, puxou o jogo e encontrou soluções na partida enfrentando um bloqueio pesado", disse Zé Roberto Guimarães.

Depois da etapa dos Estados Unidos, o time brasileiro viajará para o Japão. Entre os próximos dias 11 e 13, a equipe estará em Tóquio e terá pela frente as donas da casa, a Tailândia e a Sérvia. A quinta e última semana da fase de classificação acontecerá entre os dias 18 e 20 em Ancara, na Turquia, e o Brasil medirá forças contra a Turquia, a Itália e a Bélgica.