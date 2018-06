Zé Roberto elogia Bia e Carol após 7ª vitória seguida na Liga das Nações de vôlei

O técnico da seleção feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, destacou as atuações das centrais brasileiras Carol e Bia na vitória por 3 sets a 0 sobre a Polônia nesta quarta-feira, em Apeldoorn, na Holanda, pela Liga das Nações.

+ Seleção feminina derrota a Polônia e vence a sétima seguida na Liga das Nações

"O time jogou tentando se ajustar na partida. Nossas centrais atacaram muito bem no jogo. A Carol e a Bia fizeram uma boa partida. Nosso passe também foi eficiente", opinou o treinador logo após a tranquila vitória por 25/20, 25/20 e 25/23.

Carol e Bia anotaram, respectivamente, 14 a 10 pontos na partida. A maior pontuadora, no entanto, foi a oposta Tandara, que colocou 21 bolas na quadra adversária. A ponteira Amanda também fez um bom jogo, com 11 pontos.

Ao analisar a partida, Carol falou sobre a constante adaptação das jogadoras ao longo da competição. "A cada dia enfrentamos adversários de escolas diferentes. Ontem (terça-feira) jogamos com um time asiático (vitória sobre Coreia do Sul) e hoje foi dia de enfrentar uma equipe alta com mais potência de ataque", disse.

"A Polônia tentou imprimir um jogo mais rápido e o fato do nosso saque ter sido eficiente nos ajudou contra elas. Defendemos e contra-atacamos bem e isso acabou sendo o diferencial para a vitória", complementou Carol.

Após três semanas de disputa na Liga das Nações, a seleção brasileira teve apenas uma derrota, na estreia, diante da Alemanha, em Barueri. Depois, embalou ao bater Japão e Sérvia, ainda no Brasil. Na sequência, venceu Turquia, Argentina e República Dominicana, em Ancara, na Turquia. Agora, na Holanda, passou por Coreia do Sul e Polônia.

Com estes resultados, a seleção soma 21 pontos em 24 possíveis na competição e ocupam a segunda colocação na classificação geral. Os Estados Unidos seguem na liderança, com 22 pontos.

A seleção brasileira encerra a sua participação nesta semana da Liga das Nações contra a Holanda, a seleção anfitriã da chave em Apeldoorn, em duelo marcado para quinta-feira, às 14h30 (horário de Brasília). "Elas terão o apoio da torcida e vem fazendo bons jogos na competição. Será um jogo difícil e temos que nos preparar bem", projetou Zé Roberto.