Zé Roberto elogia bloqueio, mas diz que Brasil precisa evoluir na defesa

O técnico José Roberto Guimarães exaltou o desempenho do bloqueio da seleção brasileira feminina de vôlei na vitória sobre a Bélgica, nesta quinta-feira, mas admitiu que o time ainda precisa evoluir em outros fundamentos. Para o treinador, a seleção deve melhorar o passe e a defesa para ir mais longe no Grand Prix.

"Estamos mantendo uma média muito boa de bloqueios durante toda a competição", disse Zé Roberto, referindo-se aos 13 pontos marcados neste fundamento. "Já o nosso passe e a defesa precisam melhorar. E, para evoluirmos nesses fundamentos, temos que treinar mais. Sabemos que precisamos evoluir em alguns aspectos para enfrentar as melhores seleções do mundo", declarou.

Maior destaque da seleção nesta quinta, a oposta Tandara afirmou que a vitória, por 3 sets a 0, era fundamental para a equipe. "Foi um jogo importante na nossa busca pela classificação para fase final na China e esses três pontos conquistados foram fundamentais. Esses três pontos foram a recompensa de toda a adversidade que enfrentarmos com fuso horário e cansaço", comemorou.

Tandara foi a maior pontuadora da partida, com 17 acertos. Ficou à frente da ponteira Rosamaria, com 15, da capitã Natália e da central Carol, responsáveis por 13 pontos cada. Para a oposta, o bom rendimento desta quinta se deve em parte ao apoio da torcida no ginásio Aecim Tocantins, em Cuiabá. "A torcida nos incentivou durante toda a partida e foi muito bom jogar dentro de casa", comentou Tandara.

Recuperando-se na tabela do Grand Prix, a seleção enfrentará nesta sexta a Holanda, na briga pelas primeiras posições. "A Holanda não tem como característica um bloqueio pesado e é uma equipe muito voluntariosa na defesa. Elas estão vivendo um bom momento, já se classificaram para a fase final e estão jogando com velocidade", ponderou Zé Roberto.

"Além disso, elas têm jogadoras experientes que jogam juntas há algum tempo. É um jogo chave para nossa equipe, pois se ganharmos vamos dar um passo importante para a classificação", alertou o treinador. Com a vitória sobre a Bélgica, a seleção pulou do sétimo para o quarto lugar da tabela.