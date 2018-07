Zé Roberto elogia saque brasileiro durante vitória sobre o Canadá

O técnico José Roberto Guimarães reconheceu que derrotar o Canadá era uma obrigação da seleção brasileira feminina de vôlei, mas mesmo assim fez elogios ao desempenho na vitória por 3 sets a 0, nesta quinta-feira, em Trieste, na Itália, que assegurou antecipadamente a classificação da equipe para a segunda fase do Mundial. O treinador destacou principalmente o bom desempenho das jogadoras brasileiras no saque.

"Fizemos uma boa partida e acertamos alguns detalhes. Novamente, sacamos com eficiência e marcamos seis pontos nesse fundamento. O bloqueio também tocou bastante nas bolas e a defesa se ajustou bem. Agora, vamos ter dois jogos difíceis pela frente, Turquia e Sérvia. Em relação ao jogo de hoje, fizemos a nossa obrigação", analisou.

Principal pontuador da partida, com 16 acertos, Jaqueline aprovou a sua atuação e explicou a estratégia que adotou para superar o bloqueio das canadenses. "Como o Canadá tem um bloqueio alto, tentei usar mais as largadas. O jogo de hoje foi mais tranquilo porque não deixamos as canadenses gostarem da partida. Estamos muito motivadas", afirmou.

Já Fernanda Garay destacou que o horário pouco usual da partida - 10h30, no horário local - não atrapalhou o Brasil. Agora, a ponteira já pensa no confronto de sábado com a Turquia, às 15 horas (de Brasília).

"Jogamos em um horário diferente e mostramos que estamos bem preparadas. Tivemos uma partida difícil na estreia contra a Bulgária e esses dois últimos jogos (Camarões e Canadá) serviram para dar confiança ao grupo. Agora, vamos pensar na Turquia", disse.