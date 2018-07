Zé Roberto elogia seleção de vôlei em nova vitória no Sul-Americano

ICA (Peru) - Confirmando o favoritismo, a seleção brasileira feminina de vôlei vem arrasando seus adversários no Campeonato Sul-Americano, que acontece em Ica, no Peru. Nesta sexta-feira, a vítima foi a Argentina, contra quem o Brasil repetiu o placar de 3 sets a 0 que tinha conseguido nos dois dias anteriores, diante de Chile e Colômbia. O técnico José Roberto Guimarães reconheceu a boa atuação do time, mas pediu para manter esse mesmo ritmo até o final.

"Nos apresentamos bem em todos os fundamentos. Ainda utilizamos todas as jogadoras, o que é muito positivo. O nosso saque e a relação entre o bloqueio e a defesa está funcionando. Precisamos continuar fazendo isso até o final do campeonato", afirmou Zé Roberto, após a vitória desta sexta-feira sobre a Argentina, que manteve a invencibilidade brasileira no Sul-Americano.

Agora, o Brasil volta a jogar na noite deste sábado, diante da Venezuela. E encerra sua participação no domingo, quando encara o anfitrião Peru. A expectativa é de que a seleção consiga manter a invencibilidade nas cinco rodadas da competição, para conquistar seu 10º título seguido no Sul-Americano e garantir as vagas na Copa dos Campeões, em novembro, e no Mundial de 2014.

"Estamos acostumadas com o favoritismo nas competições. Viemos para esse torneio com objetivos claros. Queremos as vagas para o Mundial e a Copa dos Campeões. Jogamos bem hoje (sexta-feira), mas ainda temos dois jogos importantes pela frente", disse a central Fabiana, uma das jogadoras mais experientes da seleção, que esteve no bicampeonato olímpico em 2008 e 2012.