Zé Roberto elogia vitória sobre a Bulgária, mas vê 'erros bobos'

Qualquer time do mundo sairia radiante depois de uma estreia tranquila no Mundial Feminino de Vôlei, com vitória por 3 sets a 0, dos quais dois foram ganhados com tranquilidade. Mas o técnico Zé Roberto Guimarães não ficou totalmente satisfeito com o desempenho do Brasil contra a Bulgária, nesta terça-feira, em Triste (Itália). Ele comemorou o resultado, mas criticou o time pelos erros que permitiram ao rival europeu equilibrar o segundo set.

"Poderíamos ter jogado um pouco melhor no segundo set quando deixamos a Bulgária equilibrar o jogo por termos cometido alguns erros bobos. No entanto, para uma estreia e com o nervosismo envolvido, além de um adversário difícil, foi uma boa partida. O time se comportou bem e a nossa defesa funcionou. Fizemos também oito pontos de saque, o que é efetivo, portanto estou feliz", garantiu o treinador.

Destaque da partida, a ponteira Sheilla, que anotou 15 pontos para o Brasil, fez uma análise parecida com a do técnico. "Essa vitória por 3 sets a 0 e os três pontos foram muito importantes. Demos uma desconcentrada no segundo set, mas no geral, a equipe se portou bem. Conseguimos manter nosso ritmo e sacamos com eficiência."

A segunda maior pontuadora do time foi a central Fabiana, bastante acionada por Dani Lins durante todo o jogo. Autora de 12 pontos, a jogadora também comentou a partida: "Começamos um pouco ansiosas por ser uma estreia, no entanto, logo depois, conseguimos impor nosso ritmo, principalmente no terceiro set. Estamos em um grupo difícil e não tem jogo fácil nesse Mundial".

O Brasil lidera o Grupo B do Mundial porque foi o único a vencer por 3 sets a 0. Nesta quarta, às 12h de Brasília, novamente em Triste, enfrenta Camarões, que perdeu do Canadá, por 3 a 1, na estreia. Depois, na quinta, o rival é exatamente o Canadá.