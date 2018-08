Zé Roberto enaltece peso de amistosos da seleção feminina de vôlei contra os EUA

O técnico José Roberto Guimarães exaltou nesta quinta-feira a importância dos amistosos que a seleção brasileira feminina de vôlei disputará neste mês contra os Estados Unidos, cuja equipe se sagrou campeã da Liga das Nações, encerrada no início de julho. O primeiro destes duelos será às 10 horas deste domingo, no ginásio Nilson Nelson, em Brasília.

Depois deste confronto na capital federal, o Brasil voltará a encarar as norte-americanas por duas vezes, no Centro Olímpico, em Uberaba, nos próximos dias 14 e 16, e reencontrará as rivais para um último duelo de preparação no dia 18, no Maracanãzinho, no Rio.

Esta série de quatro partidas servirão para o treinador realizar ajustes e fazer testes na seleção visando principalmente a disputa do Campeonato Mundial, que será entre os dias 29 de setembro e 20 de outubro, no Japão.

"Esses jogos serão muito importantes na nossa preparação para o Mundial. A equipe dos Estados Unidos é muito forte e recentemente venceu a Liga das Nações. É um time que joga com velocidade e vai exigir bastante do nosso grupo. Nessas partidas vamos testar e dar ritmo de jogo para todas as jogadoras. O grupo está motivado e esperamos contar com o apoio da torcida brasileira", ressaltou o treinador, em declarações divulgadas pela Confederação Brasileira de Vôlei

A seleção conta com a volta da levantadora Dani Lins, que revelou estar entusiasmada com o atual momento da equipe brasileira. "Estamos na reta final de preparação para o Mundial. Treinamos bem e esses amistosos serão ótimos para ganharmos ritmo de jogo. Os Estados Unidos têm um jogo acelerado e vamos precisar de bastante atenção e volume na defesa. Estou sentindo o grupo bem motivado e focado no Mundial", disse a jogadora.

Além de Dani Lins, a seleção brasileira conta com a também levantadora Roberta; a oposta Tandara; as centrais Adenízia, Bia, Carol e Thaisa; as ponteiras Amanda, Fernanda Garay, Natália, Drussyla, Fernanda Tomé, Gabi e Rosamaria; e as líberos Suelen e Gabiru convocadas por Zé Roberto para estes amistosos.

Na sequência dos confrontos com as norte-americanas, o Brasil disputará o Montreux Volley Masters, na Suíça, entre os dias 4 e 9 de setembro, quando ocorrerá o torneio de caráter amistoso que também servirá como preparação ao Mundial. A seleção brasileira é a atual campeã deste evento em solo suíço.