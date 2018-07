Zé Roberto espera mais dificuldades no 2º amistoso da seleção contra a Polônia

A seleção brasileira feminina de vôlei encerra nesta quinta-feira a sua preparação para a disputa do Grand Prix, no qual é o atual campeão e luta pelo 12º título. Depois de vencer o primeiro amistoso contra a Polônia por 3 sets a 0, na última terça, em Belo Horizonte, as comandadas do técnico José Roberto Guimarães voltarão à quadra contra as polonesas, às 21h30, no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo.

Antes do triunfo contra as polonesas, a temporada de 2017 da seleção brasileira começou com duas vitórias em amistosos na região Norte - em Manaus e em Belém - sobre a República Dominicana e depois veio o título do Torneio de Montreux, na Suíça.

A equipe para os amistosos contra a Polônia é composta pelas levantadoras Roberta, Naiane e Macris; as opostas Tandara, Monique, Fernanda Tomé e Edinara; as ponteiras Natália, Rosamaria, Drussyla e Amanda; as centrais Carol, Adenízia, Bia e Mara; e as líberos Suelen e Gabi.

José Roberto Guimarães falou da expectativa para o segundo duelo contra a Polônia. "Acredito que a Polônia vai dar mais trabalho nesse segundo amistoso. No primeiro jogo em Belo Horizonte elas estavam sentindo o fuso horário de cinco horas de diferença. Temos que treinar cada vez mais o passe porque o nosso time não é alto e precisamos jogar sempre com a bola na mão. Também é necessário mais precisão no saque e diminuir o número de erros. Será mais um bom teste antes da nossa estreia no Grand Prix", disse.

Destaque no primeiro duelo contra a Polônia, a ponteira e capitã Natália falou sobre a oportunidade de jogar em São Paulo. "Será muito bom jogar no Ibirapuera. É um ginásio do qual tenho boas memórias. Espero que o público compareça e nos prestigie. Tenho um carinho grande por essa cidade e os torcedores daqui. Temos treinado muito forte para a estreia no Grand Prix e esse jogo será mais uma oportunidade de avaliarmos o nosso momento atual", explicou.

A primeira etapa do Grand Prix será disputada de 7 a 9 de julho, em Ancara, na Turquia, e o Brasil terá como adversários a Bélgica, a Sérvia e a Turquia. A estreia das brasileiras será contra as belgas, no dia 7, às 13h30 (de Brasília).