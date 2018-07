Zé Roberto exalta atuação decisiva de Sassá

SAPPORO - Depois de ver a seleção brasileira feminina de vôlei conquistar a sua terceira vitória consecutiva pelo placar de 3 sets a 2 na Copa do Mundo, desta vez sobre a China, nesta sexta-feira, em Sapporo, no Japão, o técnico José Roberto Guimarães e as jogadoras da equipe exaltaram a atuação decisiva de Sassá. A ponteira entrou em quadra no lugar de Mari durante a quarta parcial do jogo, quando o Brasil perdia por 2 sets a 1 para as chinesas, e conseguiu ajudar a mudar o quadro do confronto.

O papel de Sassá foi tão importante que a central Fabiana, eleita a melhor jogadora em quadra, entregou o seu prêmio para a companheira de equipe. "Foi um jogo disputado o tempo todo e uma grande vitória. Jogamos bem o primeiro set e a China foi melhor no segundo e no terceiro. No quarto, a Sassá entrou muito bem e estabilizou o passe da equipe. Agora já temos que pensar na Itália", disse Zé Roberto, projetando o jogo que começará à 0 hora (do horário de Brasília) desta madrugada de sexta para sábado.

Fabiana, por sua vez, lembrou que Sassá foi eficiente ao, mais uma vez, deixar o banco de reservas e ajudar o Brasil a reagir em um jogo da Copa do Mundo. Contra a Sérvia, na última quarta, ela entrou no time no terceiro set quando a seleção já perdia por 2 sets a 0 e foi fundamental para que o time empatasse o confronto e depois vencesse no tie-break. "A Sassá está sempre entrando bem e mudou a história do jogo. Ela merecia o prêmio. Esse foi mais um jogo de superação. A partir do terceiro set mostramos a nossa alegria e fico feliz de termos conseguido essa virada", ressaltou a central.

Já Sassá não conteve a emoção ao receber de presente das mãos de Fabiana o prêmio de melhor jogadora em quadra. "Foi uma vitória sofrida. O importante nessa Copa do Mundo é conseguirmos vencer os jogos. O grupo tem se superado. Esse jogo ficará marcado na minha memória", disse a jogadora, com lágrimas nos olhos.

Outro grande destaque do Brasil contra as chinesas foi a ponteira Paula Pequeno, que foi a maior pontuadora do jogo, com 21 acertos, dois a mais do que os obtidos por Fabiana. A oposto Sheilla também brilhou ao marcar 18 pontos. Entre elas, Paula admite que o Brasil precisa evoluir na reta final da Copa do Mundo, apesar de ter conquistado nesta sexta-feira a sua quinta vitória seguida na competição.

"Temos um objetivo nesta Copa do Mundo e vamos até o final em busca dessa vaga. Sabemos que não estamos tendo grandes atuações, mas temos colocado os nossos corações em quadra pra conseguirmos nosso objetivo. Estamos nos superando e temos que ir com essa garra até o último jogo", enfatizou.