Zé Roberto exalta atuação do Brasil após vitória A vitória por 3 sets a 0 (25/19, 25/18 e 25/14) sobre a Holanda classificou a seleção brasileira feminina para a segunda fase do Mundial de Vôlei, disputado no Japão, mas não foi o único motivo de comemoração para o técnico José Roberto Guimarães em Hamamatsu. Para ele, mais importante foi a excelente atuação da equipe, que havia cometido muitos erros nas vitórias sobre Quênia e República Checa pelo Grupo B da competição.