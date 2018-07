Zé Roberto exalta concentração do Brasil diante do Chile

"Encaramos esse jogo com foco, seriedade e concentração. Jogos como esse são perigosos porque o time do Chile não tinha nada a perder. Conseguimos fazer uma boa partida. Gostei da postura do time e de como elas se comportaram durante todo o jogo", afirmou Zé Roberto, já projetando a segunda rodada contra a Colômbia, nesta quinta-feira. "É um time com potencial de ataque grande. Vai ser um jogo difícil. Acho que temos que focar da mesma maneira para ter outra vitória."

O destaque individual do Brasil diante do Chile foi Juciely, que terminou com a maior pontuadora, com 13 pontos. "Estreia sempre é uma partida diferente. Respeitamos o Chile e jogamos com seriedade. Toda a equipe apresentou um bom voleibol. Essa competição é muito importante para o nosso grupo, pois garantirá uma vaga no Mundial de 2014. Vamos em busca do nosso objetivo", avisou a jogadora.

Outro destaque brasileiro foi o retorno da ponteira Natália, após um período afastada da seleção por causa de punição por doping. "Estou muito feliz. É importante ir voltar aos poucos para ir me readaptando. Treinar é muito diferente de jogar. Quero crescer a cada jogo para poder ajudar o Brasil cada vez mais", disse a ponteira, que não defendia a camisa brasileira desde a Olimpíada de Londres, no ano passado.

Depois da Colômbia, o Brasil ainda jogará contra Argentina, Venezuela e Peru, para tentar manter a hegemonia no Sul-Americano - ganhou as últimas nove edições do torneio - e, com o título, garantir sua vaga na Copa dos Campeões, em novembro, e no Mundial de 2014.