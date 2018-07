Zé Roberto exalta importância dos amistosos com EUA

Adversários nas duas últimas finais olímpicas do vôlei feminino - ambas terminaram com título brasileiro -, Brasil e Estados Unidos estão fazendo uma série de quatro amistosos como preparação para o Grand Prix. Depois de duas vitórias norte-americanas, as duas equipes voltam a jogar na noite desta sexta-feira, agora no Havaí. E, segundo o técnico José Roberto Guimarães, tem sido muito importante enfrentar um rival desse nível antes de encarar uma competição.

"Nesse momento, é muito importante jogar contra os Estados Unidos, pois disputamos partidas de alto nível quando nos enfrentamos. Também temos a oportunidade de ver o tipo de estrutura que as americanas possuem em termos de treinamento", explicou Zé Roberto.

Nos dois primeiros amistosos, ambos disputados na Califórnia (EUA) - nas cidades de Irvine e Los Angeles -, os Estados Unidos venceram por 3 sets a 1 e 3 sets a 0. Agora, serão mais dois jogos no Havaí, na noite desta sexta-feira e no dia seguinte.

Zé Roberto levou para os Estados Unidos o seguinte grupo: as levantadoras Dani Lins, Fabíola e Ana Tiemi, as opostos Sheilla, Tandara, Monique e Andréia Laurence, as centrais Fabiana, Thaísa, Adenízia e Carol, as ponteiras Natália, Fernanda Garay e Gabi e a líbero Camila Brait.