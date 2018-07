Zé Roberto exalta 'melhor jogo' do Brasil após vitória

Com mais uma ótima atuação, a seleção brasileira feminina de vôlei venceu novamente nesta quarta-feira e segue invicta no Mundial de Vôlei. A vítima do dia foi a China, que caiu por 3 sets a 0, com parciais de 25/19, 25/16 e 25/15, na cidade de Milão, na Itália. Em meio a tantos triunfos consecutivos, o técnico José Roberto Guimarães enxergou uma maior regularidade de suas comandadas contra as chinesas e fez questão de exaltá-la.

"Hoje (quarta-feira), o grupo foi muito mais regular em toda a partida. Jogamos muito bem estrategicamente. Sabíamos como a China jogaria e o que deveríamos fazer. O saque, o bloqueio e a defesa foram bem. Foi a melhor partida que fizemos no campeonato", garantiu.

Entre os elogios à equipe, Zé Roberto fez questão de exaltar uma jogadora em especial: a levantadora Dani Lins. "Ela distribuiu muito bem o jogo. Hoje, ela me lembrou a Dani Lins dos Jogos Olímpicos de Londres", afirmou.

As atletas enxergaram o jogo da mesma forma que o treinador. A ponteira Fernanda Garay, por exemplo, celebrou a forma como a equipe se portou em quadra. "Entramos muito concentradas na partida e não deixamos a China jogar. Estamos em um momento decisivo do campeonato e o coletivo se torna cada vez mais importante. Nossa equipe está de parabéns pelo jogo de hoje".

Com o triunfo desta quarta, o Brasil largou na frente no Grupo H pela terceira fase da competição. O próximo adversário será a República Dominicana, já na sexta-feira, e para esta partida a ordem é atuar da mesma forma.

"O time entrou em quadra focado. Esse ginásio tem um clima diferente e de final. Fomos bem em todos os fundamentos. Jogamos como uma equipe e cada uma fez o seu papel. Ainda tem muito campeonato pela frente. Nosso próximo adversário é a República Dominicana, que está muito motivada", comentou Jaqueline.