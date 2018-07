Zé Roberto exalta seleção e metas alcançadas no vôlei

"Todas as jogadoras do nosso time estão de parabéns. Elas se comprometerem com esse campeonato e jogaram com seriedade até o final. O nosso objetivo era a conquista das vagas para a Copa dos Campeões e do Mundial de 2014 e alcançamos isso. Hoje (domingo) o time se portou bem", elogiou o treinador, depois de ver a seleção fechar a competição com um triunfo sobre o Peru por 3 sets a 0, com 25/8, 25/17 e 25/8, na noite do último domingo.

Atual bicampeão olímpico, o Brasil jogará a Copa do Campeões em novembro, no Japão, e o Mundial de 2014, na Itália. Já no Peru, o time nacional assegurou o seu 18.º título sul-americano. "Alcançamos o nosso objetivo maior, que era a nossa classificação. Hoje (domingo) entramos concentradas desde o início, mesmo sabendo que jogar contra essa torcida não é nada fácil. A equipe está de parabéns pela concentração, pela força e por tudo que fizemos nesse campeonato. Entramos tentando fazer o nosso melhor o tempo todo", ressaltou a capitão Fabiana.

A líbero Fabi, por sua vez, festejou o fato de que pela sexta vez se sagrou campeã sul-americana. "Este é o meu sexto título e, quando falamos em números, ainda me surpreendo. Estar aqui sempre foi um sonho e, antes, a hegemonia era peruana. Quando eu comecei a jogar passou a ser brasileira e fico muito feliz por ver que o Brasil continua soberano. Conseguimos demonstrar essa superioridade técnica jogando bem e acho que o mais importante é ter consciência da nossa responsabilidade. Qualquer título que o Brasil venha a disputar, entraremos forte", enfatizou.