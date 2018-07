Zé Roberto exalta superação do Brasil para levar bronze

Apenas um dia depois da decepcionante derrota nas semifinais do Mundial da Itália, a seleção brasileira feminina de vôlei voltou à quadra e garantiu a conquista da medalha de bronze neste domingo. Diante da Itália, a equipe teve um desempenho bem diferente da derrota para os Estados Unidos e venceu por 3 sets a 2, com parciais de 25/15, 25/13, 22/25, 22/25 e 15/7.

"O time estava com uma autoestima muito baixa ontem, depois da semifinal. Hoje, antes do vídeo, conversamos sobre como era importante essa medalha de bronze. Elas precisavam valorizar essa disputa do terceiro lugar. Recebemos muitas mensagens de apoio do Brasil. As jogadoras mostraram caráter e muita força. Esse resultado coroa todo o trabalho desse grupo", exaltou o técnico José Roberto Guimarães.