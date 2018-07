Zé Roberto Guimarães convoca Natália para torneios da seleção de vôlei em 2017

O treinador da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, anunciou nesta quarta-feira a convocação da ponteira Natália, do Fenerbahçe, da Turquia, para as quatro competições que o time terá pela frente nesta temporada: Montreux Volley Masters (na Suíça), Grand Prix, Campeonato Sul-Americano e Copa dos Campeões.

A atleta, de 28 anos, campeã olímpica pelo Brasil em Londres-2012, deverá se apresentar no Centro de Treinamento Sportville, em Barueri, na Grande São Paulo, no próximo dia 17.

Ela se juntará a outras seis jogadoras que já haviam sido convocadas pelo treinador no mês passado. São elas: a líbero Léia, a levantadora Naiane, a ponteira Rosamaria e a central Mara, todas do Camponesa/Minas-MG; a central Adenízia, do Savino Del Bene Volley Scandicci, da Itália; e a líbero Suelen, do Foppapedretti Bergamo, também da Itália.

Também participam dos treinamentos como convidadas as ponteiras Edinara e Fernanda Tomé, do São Cristóvão Saúde/São Caetano-SP, e a ponteira Amanda, do Terracap/BRB/Brasília Vôlei, do Distrito Federal.

O torneio Montreux Volley Masters, na Suíça, que serve como preparação para as principais seleções antes das competições mais importantes do ano, será realizado entre os dias 6 e 11 de junho. O Brasil vai estrear no torneio contra a Polônia.

Depois, as brasileiras terão pela frente o Grand Prix, entre 7 de julho e 6 de agosto, por 32 seleções. O time nacional está no Grupo 1, que será disputado na Turquia, com Bélgica, Sérvia e as donas da casa. A estreia será contra as belgas, em 7 de julho. O Brasil, último campeão, é também o recordista de títulos (11 conquistas).