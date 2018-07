Zé Roberto já foca Grand Prix após vitória do Brasil

MACEIÓ - O técnico José Roberto Guimarães ficou satisfeito com o desempenho da seleção brasileira feminina de vôlei na vitória sobre a Holanda, por 3 sets a 1 (18/25, 25/23, 28/26 e 25/22), em amistoso encerrado no final da noite desta quinta-feira, no ginásio do Sesi, em Maceió (AL).

Aproveitando o confronto para testar 12 jogadoras, o treinador também elogiou o desempenho da seleção holandesa, que fará novo amistoso com as brasileiras nesta sexta-feira, às 20 horas, mais uma vez na capital alagoana. Ele também minimizou as dificuldades enfrentadas para superar o rival.

"Nós convocamos 19 jogadoras e começamos a treinar mais as partes técnica e física e paramos de treinar a tática. Sabíamos que ia ser assim, pois agora vamos nos preparar mais taticamente para o Grand Prix. A Holanda jogou muito bem no primeiro set. Eles passaram e sacaram com eficiência. Temos que parabenizá-las. Nós perdemos muito contra-ataques. Esses testes são bons para mostrar o caminho a seguir no futuro", destacou o treinador.

Essa foi a décima vitória consecutiva da seleção nesta temporada, na qual a equipe nacional acumulou os títulos dos torneios amistosos de Montreux e Alassio, que serviram de preparação para o Grand Prix, marcado para acontecer entre 1.º de agosto e 2 de setembro.

Maior pontuadora do amistoso desta quinta-feira, com 17 pontos, a oposto Monique também destacou a importância do duelo diante da Holanda neste período de preparação, sendo que o Brasil voltará a encarar as holandesas também no domingo, em Natal (RN).

"Sentimos um pouco a falta de ritmo de jogo, pois tem algum tempo que não jogamos. Também não estamos acostumadas com ginásios abertos. No entanto, hoje (quinta) foi um passo para melhorarmos. Agora já sabemos como é jogar aqui e amanhã (sexta) vamos atuar melhor. A oportunidade de jogar foi ótima e ainda saímos com a vitória", disse.

Na partida desta quinta, o Brasil entrou em quadra com Dani Lins, Monique, Adenízia, Juciely, Fê Garay e Pri Daroit, além da líbero Camila Brait. Durante o duelo entraram Claudinha, Sheilla, Fabíola, Thaisa e Michelle.