Zé Roberto pede seleção feminina mais regular para buscar taça da Liga das Nações

A seleção brasileira feminina de vôlei conseguiu nesta quinta-feira a sua classificação antecipada às semifinais da Liga das Nações, que está sendo disputada na cidade de Nanquim, na China. A vitória por 3 sets a 2 sobre a Polônia garantiu a vaga, mas o técnico José Roberto Guimarães quer um time mais regular em quadra na busca pelo título da competição.

"A Polônia evoluiu bastante. Hoje (quinta-feira) ainda tivemos altos e baixos, principalmente no terceiro set. A consistência melhorou no quarto e no quinto sets quando diminuímos o número de erros. Ainda precisamos ser mais regulares e vamos trabalhar para melhor isso para os próximos jogos", analisou Zé Roberto Guimarães.

O Brasil voltará à quadra nesta sexta-feira, às 4 horas (de Brasília) contra os Estados Unidos, em confronto que valerá o primeiro lugar no Grupo B. "Cada jogo nessa fase final é uma decisão. Jogamos como uma equipe e brigamos até o final do jogo pelo resultado. A Polônia tem seus méritos e fez uma boa campanha para chegar na fase final. Hoje (quinta) reagimos como um grupo. Jogamos bem taticamente e agora já temos que pensar nos Estados Unidos", afirmou a ponteira Amanda.

Maior pontuadora entre as brasileiras com 22 pontos (14 de ataque e oito de bloqueio), a central Bia comemorou o resultado e a classificação. "Estou muito feliz com essa vitória. Sabíamos que com um resultado positivo estaríamos na semifinal. A Polônia tem um time muito alto e uma oposta que está em grande fase. O importante é que vencemos como um grupo. A Amanda e a Mara entraram muito bem na partida, com uma energia diferente, e isso foi fundamental para o resultado. Agora é seguirmos como um grupo para jogarmos bem contra os Estados Unidos", disse.

TURQUIA AVANÇA

Quem perder de Brasil x Estados Unidos, já saberá que terá pela frente nas semifinais a seleção da Turquia. Nesta quinta-feira, as turcas conseguiram a segunda vitória ao derrotaram com facilidade a Itália por 3 sets a 0 - com parciais de 25/21, 25/15 e 25/21 - e se classificaram com a primeira colocação do Grupo A.

O segundo lugar da chave, que enfrentará o vencedor do duelo entre brasileiras e norte-americanas, sairá do jogo entre China e Itália, marcado para 8h30 desta sexta-feira.