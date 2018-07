Zé Roberto prevê jogo duro para o Brasil contra Japão Depois de massacrar os Estados Unidos em sua estreia na fase final do Grand Prix, nesta quarta-feira, em Sapporo, onde bateu as norte-americanas por 3 sets a 0 (25/19, 25/12 e 25/10), a seleção brasileira feminina de vôlei voltará a jogar nesta quinta, às 7h10 (horário de Brasília), diante do Japão, anfitrião deste estágio derradeiro da competição.