Zé Roberto prevê testes nos últimos jogos do Grand Prix

Líder invicta, a seleção brasileira feminina de vôlei já está praticamente classificada para a fase final do Grand Prix, que acontecerá de 20 a 24 de agosto, em Tóquio, no Japão. Por isso mesmo, o técnico José Roberto Guimarães prevê realizar alguns testes, dando ritmo de jogo para as reservas, durante a disputa da última rodada da etapa de classificação - a partir desta sexta-feira, em Bangcoc, o Brasil enfrentará Estados Unidos, República Dominicana e a anfitriã Tailândia.

Se conseguir ganhar dos Estados Unidos nesta sexta, o Brasil já garante matematicamente a classificação. "Temos de ir em busca desse resultado", avisou Zé Roberto. "Essa semana também será importante para fazer com que as jogadoras que não participaram tanto até aqui da competição ganhem mais ritmo de jogo", completou o treinador, que vem mantendo uma base titular com Sheilla, Thaisa, Fabiana, Jaqueline, Fernanda Garay, Dani Lins e a líbero Camila Brait.