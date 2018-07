Zé Roberto se diz 'orgulhoso' de time após Brasil vencer

Depois de ver o Brasil perder os dois primeiros sets, Zé Roberto optou pela entrada de Sassá no lugar de Mari, e a substituição se mostrou decisiva para melhora da equipe. "Estou orgulhoso do time. O banco foi determinante no resultado final. A Sassá e a Camila Brait entraram muito bem. Foi uma partida difícil. A Sérvia jogou fácil nos dois primeiros sets. Elas têm um time muito bom. Já temos que pensar na China e continuar nossa luta pela vaga olímpica", afirmou o treinador, lembrando do confronto da próxima sexta, às 4 horas (de Brasília), contra as chinesas.

Sassá, por sua vez, comemorou a sua atuação na recepção e também no ataque, na qual apareceu com mais destaque diante das sérvias. "O importante é ajudar a equipe. Tenho entrado mais para fazer o fundo de quadra, mas hoje (quarta) pude atuar mais. A partida só é decidida no último ponto e hoje provamos isso. Estávamos precisando dessa energia", enfatizou a ponteira.

A central Thaisa, que chegou a se emocionar durante o final do jogo desta quarta, também destacou a importância que o triunfo terá para o Brasil na continuidade da Copa do Mundo. "Até o último ponto, não estava conseguindo soltar a minha emoção. Por isso me emocionei no final. Foi uma partida tensa e decidida nos detalhes. Com a energia dessa vitória vamos conseguir soltar mais o nosso jogo. Ganhar dessa forma é sempre positivo", ressaltou.

Thaisa fez 20 pontos (13 de ataque, seis de bloqueio e um de saque) no confronto com a Sérvia e foi um dos grandes destaques do Brasil, que teve a oposto Sheilla como maior pontuadora do jogo, com 24 acertos. Thaisa, porém, acabou sendo eleita a melhor jogadora do duelo.

Pelo lado sérvio, que teve a atacante Bjelica brilhando com 19 pontos, o técnico Zoran Terzic brincou com Zé Roberto durante a entrevista coletiva realizada após o jogo ao projetar uma vitória do seu país sobre as brasileiras em um possível reencontro na Olimpíada de 2012. "Quero parabenizar o Brasil. Estou satisfeito, pois meu time lutou por cada bola. Espero que possamos nos encontrar nos Jogos Olímpicos de Londres e nessa ocasião vamos vencer", disse, sorrindo.