Zé Roberto usa Torneio de Montreux como 'indicador' para o Mundial

MONTREUX - A temporada 2014 começa nesta terça-feira para a seleção feminina de vôlei. Às 11h30 pelo horário de Brasília, a equipe do técnico José Roberto Guimarães estreia no tradicional Torneio de Montreux, na Suíça, contra as donas da casa. A partida vai marcar o primeiro teste do grupo que será formado para o Mundial da Itália, que acontece entre setembro e outubro.

"Nossa preparação começou com os treinamentos no início do mês, em Saquarema (RJ). Nessa temporada ainda teremos o Grand Prix, que é uma longa competição, e o Mundial, nosso principal objetivo na temporada. Por isso, o torneio de Montreux é um importante indicador para o nosso grupo. Enfrentaremos adversários fortes, o que é fundamental na preparação", analisou José Roberto Guimarães.

Em Montreux, o Brasil está no Grupo A, junto com Suíça, China e Rússia. Na outra chave estão EUA, Japão, Alemanha e República Dominicana. Assim, das nove melhores seleções do ranking mundial, só a Itália (quarta) e a Sérvia (sétima) não vão participar do torneio. A Suíça deverá ser o saco de pancadas.

Zé Roberto vai utilizar o torneio para fazer testes. Do time campeão do Grand Prix do ano passado, só estão na Suíça a levantadora Dani Lins, a oposto Monique, a ponteira Gabi, a central Adenízia e a líbero Camila Brait.

O grupo é composto pelas levantadoras Ana Tiemi, Dani Lins e Fabíola, as opostos Monique, Tandara e Andréia Laurence, as ponteiras Jaqueline, Natália e Gabi, as centrais Angélica, Adenízia, Carol e Natália Martins e as líberos Camila Brait e Léia.