Zé Roberto vê derrota para EUA como 'aprendizado'

Ele ainda elogiou e parabenizou a equipe dos Estados Unidos, afirmando que a vitória das norte americanas por 3 sets a 1 foi merecida. "Tirando o primeiro set, as americanas dominaram a partida. O saque viagem, da Larson e da Logan, dificultou o nosso passe. O resultado foi merecido", avaliou Zé Roberto, ressaltando que entende que os Estados Unidos atualmente servem de parâmetro para as outras seleções do vôlei feminino.

"O nosso bloqueio e a nossa defesa foram bem, mas falhamos na parte ofensiva. Os Estados Unidos têm um grande time e não podemos cometer erros bobos contra elas. Acredito que estamos no caminho certo", afirmou a central Thaisa, que foi a maior pontuadora do Brasil no jogo, com 20 pontos.

Com a derrota deste domingo, o Brasil perdeu a invencibilidade na 20ª edição do Grand Prix. As brasileiras somam agora cinco vitórias e uma derrota na competição, pela qual voltam a jogar no próximo fim de semana, em Luhoe, na China.