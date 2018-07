Zé Roberto vê seleção de vôlei motivada para Grand Prix

SAQUAREMA - O técnico José Roberto Guimarães fez uma avaliação positiva da preparação da seleção brasileira feminina de vôlei para a disputa do Grand Prix, que começa no dia 2 de agosto, com a disputa da rodada de abertura em Campinas, no interior de São Paulo. Segundo ele, o grupo está bastante motivado para esse primeiro grande desafio do novo ciclo olímpico.

"Estamos muito motivados no início desse novo ciclo olímpico. O nosso grupo em Campinas é complicado. São times extremamente fortes e candidatos ao título do Grand Prix. Isso faz com que nosso grupo seja exigido e testado. Exatamente esse tipo de jogo que precisamos. Já temos que pensar em tentar chegar a uma final e encontrá-los novamente", disse Zé Roberto.

Em Campinas, o Brasil jogará, pela ordem, contra Polônia, Rússia e Estados Unidos, entre 2 e 4 de agosto. Depois, a competição terá mais duas rodadas, nos fins de semana seguintes, quando a seleção brasileira entrará em quadra em Porto Rico e no Casaquistão, em busca das cinco vagas disponíveis para a fase final, marcada para acontecer em Sapporo, no Japão.

Até agora, mesmo com um grupo renovado em relação ao que foi campeão olímpico no ano passado em Londres, a seleção brasileira ainda está invicta na temporada, com 12 vitórias em 12 jogos. Assim, já conquistou os títulos dos torneios de Alassio (Itália) e Montreux (Suíça), além de ganhar uma série de três amistosos contra o Holanda na região Nordeste do País.