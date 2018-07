Zenit Kazan vence equipe de Porto Rico e confirma Cruzeiro na semi do Mundial

A vitória confirmou a classificação do Sada Cruzeiro às semifinais. O resultado eliminou o Capitanes, que disputava o segundo lugar do Grupo A com a equipe brasileira. A vaga do Cruzeiro já era esperada por causa das limitações da equipe de Porto Rico, derrotada pelos brasileiros na terça por 3 sets a 0.

O Cruzeiro ainda não sabe quem enfrentará na semifinal. Vai depender do resultado do confronto entre o Paikan Tehran, do Irã, e o UPCN San Juan, da Argentina. As duas equipes se enfrentam ainda nesta quinta. O vencedor do duelo ficará em primeiro lugar no Grupo B e vai encarar os anfitriões. O Al-Ahly, do Egito, já está fora da disputa.