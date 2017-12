Com 'triple-double' de Westbrook, Thunder vence Jazz de virada na NBA

Russell Westbrook voltou a brilhar na rodada de terça-feira da NBA. O astro conseguiu o seu sétimo "triple-double" na temporada 2017/2018 e foi decisivo para levar o Oklahoma City Thunder a reverter uma desvantagem de 17 pontos no segundo tempo para superar o Utah Jazz por 100 a 94, em casa.

Westbrook anotou 34 pontos e também somou 14 assistências e 13 rebotes pelo Thunder. Paul George ajudou com 21 pontos, Steven Adams contabilizou 20, além de ter obtido nove rebotes. Carmelo Anthony terminou com 14 pontos e oito rebotes pelo time de Oklahoma, que venceu o terceiro jogo seguido e acumula 11 triunfos em 23 jogos, na nona posição na Conferência Oeste.

O novato Donovan Mitchell anotou 31 pontos, enquanto Joe Ingles somou 16 pelo Jazz, que havia vencido os últimos seis jogos, tendo anotado aos menos 106 pontos em todos esses duelos. A equipe está em sétimo lugar no Oeste, com 13 triunfos em 25 duelos.

O Jazz ganhava por 47 a 39 no intervalo, e ampliou a sua dianteira no começo do terceiro período para 72 a 55. Mas Westbrook contribuiu com 11 pontos nesse quarto, em cuja conclusão o Thunder perdia por 80 a 68. Depois, o time conseguiu a virada no quarto final.

Com 51 pontos de Bradley Beal, o Washington Wizards superou o Portland Trail Blazers, fora de casa, por 106 a 92. Com o triunfo, o time se recuperou da contundente derrota por 116 a 69 para o Utah Jazz, a segunda maior da sua história, ocorrida na última segunda-feira.

Damian Lillard brilhou com 30 pontos, nove assistências e oito rebotes pelo time de Portland, que perdeu o terceiro jogo seguido como mandante. O Wizards ocupa o sétimo lugar no Leste, enquanto o Blazers está na sexta posição no Oeste.

Também na noite de terça, o Toronto Raptors superou o Phoenix Suns por 126 a 113, na nona vitória em dez jogos como mandante do time canadense, terceiro colocado do Leste com 15 triunfos em 22 jogos. Kyle Lowry somou 20 pontos e dez assistências, enquanto DeMar DeRozan também anotou 20 pontos. Devin Booker marcou 19 pontos pelo Suns, mas deixou a quadra lesionado, com o auxílio de dois companheiros do time de Phoenix, o 13º colocado do Oeste.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Cleveland Cavaliers x Sacramento Kings

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Orlando Magic x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Dallas Mavericks

New York Knicks x Memphis Grizzlies

Charlotte Hornets x Golden State Warriors

Milwaukee Bucks x Detroit Pistons

New Orleans Pelicans x Denver Nuggets

San Antonio Spurs x Miami Heat

Los Angeles Clippers x Minnesota Timberwolves