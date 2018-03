NBA inaugura em abril na Galeria do Rock sua primeira loja em São Paulo

A NBA dá mais um passo para se consolidar no mercado brasileiro. A maior liga de basquete do mundo vai inaugurar em abril a quarta loja no Brasil, a primeira na cidade de São Paulo. Depois de Rio de Janeiro (BarraShopping), Campinas (Parque D. Pedro Shopping) e Mogi das Cruzes (Mogi Shopping), a Galeria do Rock, centro comercial que fica na Avenida São João, vai abrigar uma NBA Store.

“Há algum tempo estamos estudando o mercado de São Paulo. Além de ser um lugar estratégico para a nossa expansão, é onde temos uma concentração significativa de fãs. Acho que vamos ter um impacto muito positivo”, explicou Sergio Perrella, vice-presidente de licenciamento e varejo da NBA para a América Latina, ao Estado.

A NBA Store, da Galeria do Rock, terá um conceito diferente das outras três. “É um espaço cercado de tendências e estilos. A loja será um pouco diferente em seu conceito. É onde se dita a moda, onde surgem os conceitos, e a NBA tem uma conexão urbana muito forte, uma ligação com a música, com a autenticidade, elementos que trazem energia para a marca”, comentou Perrella. “Tudo isso nos deu a certeza de que uma loja na Galeria do Rock vai muito além da simples escolha de um local.”

A nova NBA Store terá 100m², mesmo espaço da loja em Mogi das Cruzes. A maior loja da liga no Brasil fica em Campinas, com 190m². A primeira, inaugurada no Rio de Janeiro em setembro de 2016, tem 150M².

“Vamos ter interatividade, com videogame, telas, também teremos as tabelas para que o fã possa brincar, jogar basquete dentro da loja, uma loja totalmente customizada, para oferecer uma experiência NBA”, explicou Perrella. “Vai ser uma loja com um pouco da individualidade do espaço, da cultura da Galeria do Rock, com produtos diferenciados.”

A loja que será inaugurada em abril não deve ser a única na cidade de São Paulo. Perrella afirmou que a NBA já estuda outras oportunidades para expandir a marca. “A intenção é seguir expandindo. Estamos olhando o mercado, procurando oportunidades e focando na melhor experiência possível para os fãs.”

A liga não divulga oficialmente o retorno financeiro que obtém com as lojas no Brasil, mas Perrella espera ter em São Paulo o mesmo sucesso da NBA Store do Rio de Janeiro. “Fechamos o primeiro ano completo em setembro de 2017, com um crescimento na ordem de 30% acima da expectativa inicial.”