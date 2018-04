Rockets e Jazz vencem e abrem vantagem de 3 a 1 nos playoffs da NBA

Houston Rockets e Utah Jazz estão a um passo da classificação às semifinais da Conferência Oeste da NBA. Na noite de segunda-feira, as equipes venceram o Jogo 4 das respectivas séries, válidas pela primeira rodada dos playoffs, abriram 3 a 1 e agora estão a um triunfo da primeira fase.

Em Minneapolis, o Rockets superou o Minnesota Timberwolves por 119 a 100, com uma atuação brilhante no terceiro quarto, vencido por 50 a 20. James Harden liderou a impressionante atuação, tendo marcado 22 pontos no período disputado após a volta do intervalo - ele fechou o jogo com 36.

Chris Paul também se destacou ao marcar 15 dos seus 25 pontos no terceiro quarto, que iniciou com o Rockets em vantagem de 50 a 49. Depois, então, o time foi ao último período vencendo por 100 a 69. E a equipe de Houston ficou próximo de bater o recorde de pontos marcados em um quarto de jogo nos playoffs pelo Los Angeles Lakes, que fez 51 no quarto período do jogo com o Detroit Pistons em 31 de março de 1962.

Clint Capela acrescentou 17 rebotes e 14 pontos, Eric Gordon marcou 18 pontos e o brasileiro Nenê Hilário somou cinco rebotes, quatro pontos e duas assistências nos 14 minutos em que jogou pelo Rockets. O quinto jogo da série está marcado para quarta-feira, em Houston.

Já em Salt Lake City, o Utah Jazz derrotou o Oklahoma City Thunder por 113 a 96, com grande atuação do novato Donovan Mitchell, que marcou 33 pontos. Joe Ingles fez 20 pontos, com Rudy Gobert acrescentando 16 pontos e dez rebotes. Ricky Rubio somou 13 pontos, oito assistências e seis rebotes. O brasileiro Raulzinho ficou em quadra por apenas um minuto pelo Jazz.

Paul George marcou 32 pontos e Russell Westbrook fechou o duelo com 23 pontos e 14 rebotes pelo Thunder, que venceu o primeiro quarto por 30 a 24, mas depois acabou sendo dominado pelo Jazz. O Jogo 5 será disputado na quarta-feira em Oklahoma City.

Nesta terça, os playoffs prosseguem com três jogos: Boston Celtics x Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers x Miami Heat e Golden State Warriors x San Antonio Spurs. Warriors e 76ers lideram suas séries por 3 a 1, enquanto Celtics e Bucks estão empatados em 2 a 2.