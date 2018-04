Aguirre esboça São Paulo com três zagueiros para duelo da Copa do Brasil

O técnico Diego Aguirre, do São Paulo, fechou a maior parte do treino desta segunda, mas nos primeiros minutos abertos à imprensa deu dicas de que pode trazer um time com mudanças para o duelo de quarta contra o Atlético-PR, pela 4ª fase da Copa do Brasil.

+ São Paulo confirma contratação do atacante Gonzalo Carneiro

A principal novidade é a possível formação com três zagueiros, Arboleda, Rodrigo Caio e Bruno Alves. Os três se juntaram a outros sete titulares do time em uma atividade separada dos demais.

Sem goleiro, a formação tinha, além dos zagueiros, Militão e Reinaldo nas laterais, Liziero e Jucilei no meio-campo e, avançados, Nenê pela esquerda, Cueva pela direita e Tréllez centralizado.

Petros e Marcos Guilherme, também titulares nos últimos jogos, foram sacados para o treinador montar a formação com três defensores e o retorno de de Cueva, que desfalcou o time nos últimos compromissos por causa da seleção peruana.

O meia Valdívia, que se recupera de um estiramento na coxa esquerda, começou a transição do Reffis para o gramado, mas ainda não reúne condições de jogo para enfrentar os paranaenses.

Quem deve estrear é o lateral-direito Régis, contratado no mês passado e que não pôde atuar no Paulistão por já ter defendido outro time no torneio, o São Bento. Ele deve ser opção no banco para o técnico Diego Aguirre.