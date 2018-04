São Paulo confirma contratação do atacante Gonzalo Carneiro

O atacante Gonzalo Carneiro é o novo reforço do São Paulo para a temporada. O clube confirmou nesta segunda a chegada do jogador uruguaio que estava no Defensor. O atleta assinou contrato para ficar três temporadas no Morumbi. O centroavante já realizou os exames médicos na capital paulista, conheceu o Centro de Treinamento da Barra Funda e seguirá a programação da comissão técnica antes de ser integrado ao elenco de Diego Aguirre.

O São Paulo vai desembolsar 800 mil euros (cerca de R$ 2,6 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta, que chega para disputar vaga no time com Tréllez, que passou a ser o jogador mais avançado do time desde a chegada do novo treinador.

“Estou feliz com a chegada do Carneiro", disse o executivo de futebol tricolor, Raí. "Não só pela relação dos uruguaios com o São Paulo, mas porque é um jogador jovem, talentoso e que chega referendado. A contratação dele faz parte do nosso planejamento de montar o elenco com atletas experientes e jovens, que tenham potencial para fazer história no clube.”

Gonzalo chega ao São Paulo por indicação do superintendente de relações institucionais Diego Lugano, que conduziu as negociações. É a oitava contratação do clube para a temporada. Ele chega depois de Jean, Diego Souza, Nenê, Anderson Martins, Tréllez, Régis e Valdívia.

O novo são-paulino iniciou sua trajetória no Defensor Sporting e ganhou protagonismo na equipe uruguaia. Em 2017, marcou 13 gols. Foi decisivo durante a campanha vitoriosa de sua equipe do Torneio Apertura e disputou a decisão do Campeonato Uruguaio com o Peñarol.