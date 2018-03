Após críticas a Zé Ricardo, Desábato revela que pediu para sair

O Vasco jogou mal, perdeu para a Universidad de Chile por 1 a 0 na última terça-feira, em casa, na estreia da fase de grupos da Libertadores, e viu a torcida se revoltar. Sobrou até para o outrora inquestionável Zé Ricardo, muito questionado principalmente pela substituição de Leandro Desábato no segundo tempo.

Quando o placar apontava 0 a 0, Zé Ricardo tirou o volante argentino de campo e colocou o atacante Andrés Rios, gerando críticas imediatas na arquibancada. Mas, nesta quarta-feira, o próprio Desábato revelou que pediu para ser substituído por questões físicas.

"Senti um desconforto muscular e disse a Zé Ricardo que já não podia correr. Pedi que me substituísse por outro companheiro que estivesse melhor. Mas acredito não foi nada grave. Vou tratar e acho que chego bem para o clássico", declarou, já visando o confronto de domingo diante do Botafogo, pela Taça Rio.

Como era de se esperar, ninguém no Vasco ficou satisfeito com a derrota em casa. Desábato também manifestou sua chateação e considerou que o time da casa merecia melhor sorte pela forma como atuou.

"Os jogos da Libertadores são difíceis, equilibrados e decididos nos detalhes. Antes do gol deles, estivemos perto de marcar, mas não conseguimos. Poderia ter sido outro resultado", opinou.

O elenco vascaíno se reapresentou nesta quarta-feira e iniciou os trabalhos visando o clássico do fim de semana. Os jogadores que foram titulares diante da Universidad de Chile realizaram um trabalho regenerativo na parte interna do CT das Vargens, enquanto o restante do elenco disputou um jogo-treino com o Esporte Clube Resende.