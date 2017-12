Brasil termina 2017 em segundo no ranking da Fifa; Alemanha lidera

Na última atualização do ranking da FIFA em 2017, nenhuma alteração ocorreu entre o top-30, e desta maneira, o Brasil continuou na segunda posição, atrás da Alemanha e à frente de Portugal, Argentina e Bélgica, que também figuram nas primeiras cinco posições da listagem oficial.

A Alemanha termina como "time do ano" após conquistar a Copa das Confederações e permanecer invicta nas quinze partidas disputadas em 2017. A seleção alemã se classificou para a Copa do Mundo com uma campanha perfeita, de dez vitórias em dez jogos, e chega à Rússia como uma das favoritas para levar o caneco.

Por sua vez, o Brasil perdeu um jogo amistoso contra a Argentina, mas manteve a invencibilidade em partidas oficiais, mesmo tendo enfrentado equipes como Colômbia, Uruguai e Bolívia fora de casa. Em quarto lugar, a Argentina sofreu para se classificar para a Copa, mas conseguiu se manter no top 5. Última seleção a aparecer no top-10, o Chile foi vice da Copa das Confederações, mas não conseguiu a vaga no Mundial. A classificação foi para o Peru, logo atrás no ranking (11º).

Ao longo do ano, a seleção que ganhou mais posições foi a Dinamarca, que começou 2017 na 47ª posição, mas conseguiu uma longa série invicta (que incluiu a classificação para a Copa de 2018 após vencer a Irlanda na repescagem) e finaliza o ano na 12ª colocação.

Top 20 do ranking da FIFA

1º) Alemanha - 1602 pontos

2º) Brasil - 1483 pontos

3º) Portugal - 1358 pontos

4º) Argentina - 1348 pontos

5º) Bélgica - 1325 pontos

6º) Espanha - 1231 pontos

7º) Polônia - 1209 pontos

8º) Suíça - 1190 pontos

9º) França - 1183 pontos

10º) Chile - 1162 pontos

11º) Peru - 1128 pontos

12º) Dinamarca - 1099 pontos

13º) Colômbia - 1078 pontos

14º) Itália - 1052 pontos

15º) Inglaterra - 1047 pontos

16º) México - 1032 pontos

17º) Croácia - 1018 pontos

18º) Suécia - 998 pontos

19º) País de Gales - 985 pontos

20º) Holanda - 952 pontos