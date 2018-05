Buffon anuncia seu adeus à Juventus: 'É um dia cheio de emoção'

O goleiro italiano Gianluigi Buffon anunciou nesta quinta-feira, 17, que jogará no próximo sábado contra o Verona sua última partida da carreira com a camisa da Juventus, em entrevista coletiva organizada no Allianz Stadium de Turim.

"O jogo de sábado será o meu último pela Juventus. Acho que é a melhor maneira de terminar esta aventura fantástica. Acabar com mais duas vitórias, que são realmente importantes. Tive a felicidade de partilhar este caminho com pessoas que realmente cuidaram de mim dia após dia e devido a essa amor sempre tentei dar o meu melhor", afirmou muito emocionado Buffon, de 40 anos, que anunciou a decisão acompanhado pelo presidente do clube, Andrea Agnelli.

"É um dia cheio de emoção, ao qual chego com serenidade e com muita felicidade. Estes sentimentos são fruto de uma trajetória extraordinária", prosseguiu o goleiro.

Buffon, que disputou 176 partidas com a seleção italiana, informou que ainda não decidiu se deixará definitivamente o futebol e que tomará uma decisão na próxima semana. "Até há 15 dias estava decidido em parar de jogar. Só que recebi várias propostas e projetos muito interessantes. Depois de dois ou três dias de reflexão irei tomar uma decisão. Vou escolher de acordo com a minha alma e a minha natureza". /EFE