Carille ensaia Corinthians e parece definir seu 'time ideal'

O técnico Fábio Carille comandou um treinamento tático do Corinthians nesta quarta-feira, no CT Joaquim Grava e parece ter definido seus 11 ideias para os próximos jogos. Como aconteceu no ano passado, o treinador deverá ter um time base que terá mudanças apenas em casos especiais, como suspensão, contusão ou se algum jogador cair muito de rendimento.

A formação treinada e que deve ser a titular para encarar o Santo André, sexta-feira, tem Cássio; Fagner, Balbuena, Pedro Henrique e Juninho Capixaba; Gabriel; Romero, Rodriguinho, Jadson e Clayson; Júnior Dutra.

Será o segundo jogo seguido de Júnior Dutra como titular no ataque, o que reforça a tese de que Carille decidiu que ele será o dono da posição, pelo menos até que um novo centroavante seja contratado. Na terça-feira, Andrés Sanchez, o novo presidente do clube, deu entrevista garantindo que ainda não há negociação com nenhum jogador e que conversará com Carille sobre o assunto.

A repetição do time que derrotou o Novorizontino também é uma forma do treinador demonstrar que tem seus 11 ideais, como aconteceu no ano passado, em que a maior parte da temporada, o time do Corinthians ficou guardado na mente do torcedor como Cássio; Fagner, Pablo, Balbuena e Guilherme Arana; Gabriel, Maycon, Rodriguinho, Jadson e Romero; Jô.

Na reta final do Brasileiro, Maycon perdeu espaço para Camacho e Jadson para Clayson. No time atual, duas possíveis mudanças devem ser as entradas de um centroavante no lugar de Júnior Dutra e de Henrique na vaga de Pedro Henrique.

O zagueiro comentou sobre a possível disputa com Henrique. "Hoje (quinta-feira) que treinei com ele no campo, nos outros dias estava em recuperação, academia e piscina. Ele vem para agregar, com uma disputa sadia. Vou seguir trabalhando, tem um cara de muito potencial", comentou o defensor.

Ainda no treino desta quarta-feira, Carille escalou a formação reserva com Caíque, Mantuan, Léo Santos, Henrique e Maycon; Renê Júnior; Lucca, Camacho, Mateus Vital e Sheik; Kazim. Danilo foi o curinga, atuando pelos dois times.