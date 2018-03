Com dores na coxa, Rodrigo Caio é dúvida para jogo contra o Linense

O zagueiro Rodrigo Caio não participou do treino do São Paulo nesta sexta e é dúvida para o duelo contra o Linense, no próximo domingo, pela 10ª rodada do Campeonato Paulista. No lugar do jogador, que tem dores na coxa esquerda, a tendência é que Dorival Junior escale Bruno Alves.

Sem Rodrigo Caio, que ainda será reavaliado antes do treino de sábado, o último antes do jogo, uma possível escalação do São Paulo para a partida tem: Jean; Militão, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Petros, Hudson, Cueva e Valdívia; Marcos Guilherme e Brenner.

O principal foco do treino desta sexta foram das finalizações. O treinador quer mais velocidade dos atacantes nos chutes ao gol de dentro da área e também cobrou valorização da posse de bola.

Diante do Linense, o São Paulo tem o desafio de voltar a vencer no Estadual. Foram duas derrotas e um empate nas últimas três rodadas. O time vem de vitória na Copa do Brasil, sobre o CRB por 2 a 0, na quarta-feira.

Apesar de ser o líder o Grupo B do Estadual com 11 pontos, o São Paulo segue pressionado. A três rodadas do fim da primeira fase do torneio, o time tem apenas três pontos de vantagem do lanterna Santo André. São Caetano, 2º, e Ponte Preta, 3º, têm 10 pontos cada.