Corinthians inicia venda de ingressos para jogos da Libertadores

O Corinthians anunciou que a venda de ingressos para os três jogos da fase de grupos da Libertadores que serão realizados na Arena Corinthians começa nesta sexta-feira. Os adversários, entretanto, ainda não foram definidos.

Inicialmente, as vendas serão apenas para sócios do programa Fiel Torcedor. Sócios beneficiados com 41 pontos ou mais e associados do plano Meu Amor já podem comprar ingressos a partir das 15h de sexta-feira. Os demais planos podem comprar a partir das 15h de terça-feira.

Todos os sócios do Fiel Torcedor podem comprar ingressos para um, dois ou os três jogos da fase de grupos com preço a partir de R$ 40.

A fase de grupos será disputada entre os dias 28 de fevereiro e 23 de maio. O sorteio em que definirá quem são os adversários do Corinthians ocorre no dia 20 de dezembro, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

Veja a lista com os valores dos ingressos