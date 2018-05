De olho na Liga dos Campeões, Real empata com Villarreal na despedida do Espanhol

O Real Madrid se despediu do Campeonato Espanhol com um empate por 2 a 2 com o Villarreal neste sábado, no Estádio de La Cerámica. Cristiano Ronaldo e Bale colocaram o time merengue em vantagem, mas os anfitriões buscaram o empate com dois gols no final da partida.

Com o resultado, o time madrilenho dá adeus à liga espanhola na terceira posição, com 76 pontos, atrás do Barcelona e do Atlético de Madrid, que assim garantiu o vice-campeonato antes mesmo de entrar em campo na rodada final. O Villarreal termina em quinto, com 61 pontos, e garantido na próxima edição da Liga Europa.

O Real Madrid, agora, se concentra totalmente na final da Liga dos Campeões. O time do técnico Zidane busca a 13ª taça do principal torneio de clubes do mundo no próximo sábado, quando enfrenta o Liverpool na grande decisão, em Kiev, na Ucrânia.

Zidane mandou força máxima a campo. Com exceção feita a seu filho, o jovem goleiro Luca Zidane, que estreou como titular pelo time principal do Real Madrid, a escalação tinha todos ou boa parte dos jogadores considerados titulares e que jogará a final da Liga dos Campeões.

A boa notícia para o torcedor madrilenho foi o retorno de Cristiano Ronaldo. O astro português voltou de lesão no tornozelo sofrida no clássico contra o Barcelona e que o tirou dos últimos dois jogos. Participou bem do jogo e mostrou que está inteiro para a decisão em Kiev.

Ronaldo viu Bale abrir o placar aos dez minutos com um chute preciso, rasteiro, dentro da área, e aumentou a contagem aos 32 minutos, em cabeceio após lindo cruzamento de trivela de Marcelo.

No entanto, os comandados de Zidane relaxaram e não foram capazes de segurar a vantagem construída no primeiro tempo. Roger Martinez entrou em ação na etapa final. O atacante diminuiu o placar aos 25 minutos e fez o gol que selou o empate aos 40.