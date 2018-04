Em Campinas, Ponte Preta derrota o Mirassol e é campeã do Troféu do Interior

Após lutar contra o rebaixamento na primeira fase, a Ponte Preta juntou os cacos e se tornou pela quarta vez campeã do Troféu do Interior do Campeonato Paulista. A conquista foi selada nesta segunda-feira ao vencer o Mirassol pelo placar de 1 a 0, em partida realizada no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

Como no jogo de ida a Ponte Preta arrancou um empate por 1 a 1, em Mirassol (SP), só precisou de uma simples vitória para ficar com o título. E ele veio com gol do lateral-esquerdo Emerson, aos 22 minutos da etapa final. A equipe de Campinas levou o prêmio de R$ 360 mil e a vaga na Copa do Brasil de 2019 deve ficar com o Mirassol porque o time alvinegro já tem presença pelo ranking da CBF.

Apesar do embalo dos seus torcedores, a Ponte Preta não conseguiu envolver o time do Mirassol no primeiro tempo. O clube campineiro teve a posse de bola, mas não achou um espaço na defesa adversária. A melhor e única chance saiu apenas aos 40 minutos. Yuri recebeu no meio de campo e tocou de cabeça para Orinho, que partiu em velocidade e chutou pela linha de fundo.

O Mirassol foi ainda mais conservador. O time comandado pelo técnico Moisés Egert jogou por uma única bola, mas ela não veio. O meia Xuxa arriscou jogadas de mais efeito, enquanto que o zagueiro Edson Silva, na principal oportunidade dos visitantes, cabeceou para fora.

O panorama do segundo tempo melhorou. A Ponte Preta resolveu sufocar o Mirassol e abriu o placar com um toque de sorte e competência do técnico interino João Brigatti. Silvinho, que acabara de entrar no jogo, tabelou com Marciel e cruzou para dentro da área. Emerson pegou de primeira, de chapa, para estufar as redes.

Após sofrer o gol, o Mirassol abriu mão do esquema defensivo e saiu em busca do empate, que quase veio na sequência. Aos 25 minutos, Wellington recebeu dentro da área e cabeceou muito próximo ao gol de Ivan.

O Mirassol esboçou uma pressão nos minutos finais, mas a Ponte Preta se segurou e confirmou pela quarta vez o título do Troféu do Interior paulista.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 1 x 0 MIRASSOL

PONTE PRETA - Ivan; Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Marciel; Jeferson (Reynaldo), Nathan, Lucas Mineiro, Felipe Saraiva (Aaron) e Orinho; Yuri (Silvinho). Técnico: João Brigatti (interino).

MIRASSOL - Ygor; Danilo Boza (Matheus Gabriel), Wellington, Edson Silva e Willian Simões (Guilherme Castilho); Léo Baiano, Luis Oyama, Lucas Rodrigues (Douglas Baggio) e Xuxa; Alison e Gilsinho. Técnico: Moisés Egert.

GOL - Emerson, aos 22 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Emerson e Nathan (Ponte Preta); Guilherme Castilho, Luis Oayama, Xuxa, Léo Baiano e Douglas Baggio (Mirassol).

ÁRBITRO - Salim Fende Chavez.

RENDA - R$ 54.920,00.

PÚBLICO - 7.072 pagantes.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).