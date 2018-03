Fase de grupos da Libertadores começa nesta terça com jogos de Grêmio e Cruzeiro

Quatro jogos abrem nesta terça-feira a fase de grupos da edição deste ano da Copa Libertadores. De olho na premiação de US$ 6 milhões (cerca de R$ 19,4 milhões na cotação atual), o dobro do que foi em 2017, dois brasileiros fazem sua estreia: o Cruzeiro e o atual campeão, Grêmio.

Os gaúchos jogam no Uruguai, contra o Defensor, às 19h15, pelo Grupo 1, que ainda tem Monagas, da Venezuela, e Cerro Porteño, do Paraguai, que se enfrentam no mesmo horário na cidade venezuelana de Maturín. No Grupo 5, os mineiros também estreiam fora de casa, contra o Racing, na Argentina, às 21h30.

"Temos um grande elenco, mas acho que, esse ano, a Libertadores tem muitos times grandes, caso do Racing, do River, do Boca", avalia o meia Arrascaeta, ao site oficial do time celeste. "Os argentinos são times que estão muito bem. Então temos que ir passo a passo, pensar no Racing agora, tentar passar da fase de grupos.”

A chave do Cruzeiro ainda tem o Vasco, que só joga daqui a duas semanas contra o Universidade de Chile no estádio São Januário. Os cariocas já eliminaram o Universidade de Concepción e o Jorge Wilstermann nas fases preliminares do torneio. Outro clube brasileiro que já jogou foi a Chapecoense, eliminada pelo Nacional, do Uruguai, na 2ª fase da Pré-Libertadores.

Na quarta, o Corinthians estreia contra o Millonarios, às 21h45 em Bogotá, na Colômbia, pelo Grupo 7, que ainda tem o Deportivo Lara, na Venezuela, e o Independiente, da Argentina, que se enfrentam na quinta. O Flamengo também joga na quarta, às 21h45, contra o River Plate no Engenhão. No Grupo 4 dos cariocas, também estão o colombiano Santa Fe e o equatorino Emelec, que jogam na quinta.

Palmeiras e Santos estreiam na quinta. O clube alviverde jogará na Colômbia às 21h30 contra o Junior Barranquilla e o Santos enfrenta os peruanos do Real Garcilaso também fora de casa, às 19h15. No Grupo 8, o Palmeiras terá pela frente o Alianza Lima e o Boca Juniors, que se enfrentam também na quinta. Já os santistas, no Grupo 6, têm como adversários futuros os uruguaios do Nacional e os argentinos do Estudiantes.