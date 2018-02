Griezmann marca no início e Atlético de Madrid fica a seis pontos do Barcelona

O Atlético de Madrid marcou com 37 segundos de partida e venceu o lanterna Málaga por 1 a 0 neste sábado, em casa, pela 23.ª rodada do Campeonato Espanhol. O resultado ajudou o time anfitrião a encurtar a distância em relação ao líder Barcelona.

+Recuperado de lesão, Dembélé é relacionado e reforça o Barcelona contra o Getafe

+ Confira a tabela do Campeonato Espanhol

A equipe madrilenha foi a 52 pontos, na vice-liderança, a seis de distância do time de Messi. O Barcelona, no entanto, pode abrir mais três pontos de vantagem novamente pois neste domingo recebe o Getafe.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O triunfo veio logo no primeiro ataque dos anfitriões. Griezmann aproveitou um chute fraco da intermediária, se antecipou ao zagueiro e bateu na saída do goleiro Roberto. Na comemoração, ele homenageou o torcedor Nacho Barbera, jovem torcedor do clube que morreu durante uma partida de futebol sub-12 no último fim de semana.

Griezmann foi até o banco de reservas, pegou uma camiseta do Atlético de Madrid com o nome do torcedor escrito nas costas e ergueu para os torcedores. O time madrilenho volta a campo pelo Espanhol no domingo, dia 18, quando receberá o Athletic Bilbao. O Málaga, último colocado com 13 pontos, enfrentará o Valencia, em casa, no sábado.

Gol brasileiro

No outro duelo deste sábado, o Alavés derrotou o Villarreal por 2 a 1, fora de casa. Os visitantes abriram o marcador com o brasileiro Rodrigo Ely, aos 39 minutos do primeiro tempo. Ibai Gómez ampliou aos 28 da etapa final. Carlos Bacca descontou aos 37.

O resultado deu um respiro para o Alavés na tabela. O time foi a 25 pontos, na 16ª colocação, e abriu sete da zona de rebaixamento. O Villarreal se manteve com 37 pontos, em quinto lugar.